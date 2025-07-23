Japon borsasına anlaşma dopingi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile karşılıklı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşüren "büyük" bir ticaret anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından Tokyo borsaları Çarşamba sabahı yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.



225 işlem hacmine sahip Nikkei Hisse Senedi Endeksi, Salı gününden itibaren 1.278,52 puan veya %3,21 artışla 41.053,44'e yükselerek bir yıllık en yüksek seviyesine ulaştı. Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise 88,23 puan veya %3,11 artışla 2.924,42'ye çıktı.