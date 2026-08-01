Japon çip üreticisi, net karını 46'ya katladı

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan talebi çip üreticilerinin değerini katladı. Tokyo merkezli çip üreticisi Kioxia da bu furyadan nasibini aldı.

Şirket, nisan-haziran bilançolarını duyurdu. Buna göre şirket 2026 yılının ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 46 kat artarak 842.17 milyar yene (5.3 milyar dolar) yükseltti.

Satış gelirlerini de 5 kattan fazla artırarak 1.77 trilyon yene (11.2 milyar dolar) çıkaran şirket, işletme karını ise 28 kat artışla 1.27 trilyon yene (8 milyar dolar) çıkardı.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar dahil dijital cihazlara yönelik bellek çipi üreten Kioxia, Nisan 2026-Mart 2027'yi kapsayan tüm 2026 mali yılı beklentilerini ise açıklamadı.

Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, "(Çip) Pazarın büyümesinin erken aşamada olduğuna ve talebin artacağına inanıyoruz." dedi.