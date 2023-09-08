Japon ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi, nisan-haziran döneminde yurt dışından talebin artışıyla bir önceki çeyreğe kıyasla yıllık yüzde 4,8 büyüdü.



Temmuzda öncü verilerle Japon ekonomisinin yüzde 6'lık büyüdüğü öngörülmüştü. Nihai veri, ekonomistlerin yüzde 5,6'lık büyüme tahmininin oldukça altında gerçekleşti.



ABD ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin büyümesine, kısmen yenin dolara karşı zayıflığı nedeniyle güçlü otomobil ihracatı ve turizmde Kovid-19 pandemi sonrası yaşanan toparlanma katkı sundu.



İç talebin zayıf kalarak yüzde 2,2 oranında düşmesi nedeniyle özel tüketim ikinci çeyrekte yavaşladı.



Revize edilen rakamlar, sermaye harcamalarının ikinci çeyrekte yüzde 1 düştüğünü gösterdi.

