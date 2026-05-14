Japon gemileri Hürmüz'ü aşıyor

Japonya 'ya ait bir süper tanker, en son Basra Körfezi'nde olduğunu bildirdikten sonra Umman Körfezi'nde ortaya çıktı. Bu durum, Asya ülkesinden bir geminin Hürmüz Boğazı 'ndan nadir görülen, gizli bir geçiş yaptığını gösteriyor.

Bloomberg 'ün haberine göre, çok büyük bir ham petrol tankeri olan Eneos Endeavor, gemi takip verilerine göre Çarşamba günü geç saatlerde Umman'ın başkenti Maskat'ın kuzeyinde, Arap Denizi'ne doğru doğuya seyrederek konumunu iletmeye başladı. Bu durum, tankerin Pazartesi günü Abu Dabi'nin kuzeyinde, Basra Körfezi'nde olduğunu gösteren son sinyalinden sonra geldi. İletimlerdeki bu boşluk, geminin hareketlerini yayınlamadan Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini gösteriyor.

Eneos Endeavor, Şubat ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Das Adası ve Kuveyt'in Mina Al Ahmadi limanlarından ham petrol almak üzere Basra Körfezi'ne girmişti. Su seviyesi ölçümleri, geminin neredeyse tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Başlangıçta Nisan ayı sonlarında Japonya'nın Kiire limanını hedef olarak belirtmişti, ancak şimdi emir beklediğini gösteriyor; bu da geminin net bir uğrak limanı olmadığını gösteriyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, tanker Japon rafineri şirketi Eneos Holdings Inc.'in filosunun bir parçası olarak listeleniyor. Şirket sözcüsü, güvenlik nedenleriyle gemilerin operasyonel durumunu açıklamadıklarını belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

Eneos Endeavor'ın bu yolculuğu, Orta Doğu savaşının Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana boğazı geçen ikinci Japon süper tankeri olacak. Nisan ayı sonlarında ise Idemitsu Maru , bu geçişi yapan ilk Japon VLCC gemisi olmuştu, ancak bunu yolculuğunu yayınlayarak yapmıştı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bir geminin geçiş yaptığını doğruladı ve Tokyo'nun Tahran'ı su yolundan tüm gemiler için serbest ve güvenli geçişi sağlamaya çağırdığını sözlerine ekledi.