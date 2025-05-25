Japon şirketi alacak, parça devi olacak

Motherson Group'un zor durumdaki Japon otomobil parçaları üreticisi Marelli Holdings'i ABD'li yatırım şirketi Kohlberg Kravis Roberts'tan satın alma teklifi, Hintli şirketi agresif bir birleşme ve satın alma stratejisiyle ilk 10 otomobil parçası tedarikçisi haline getirme hedefinin bir parçası.



Şirketin ana müşterilerinden bazıları Mercedes-Benz ve Volkswagen de dahil olmak üzere Avrupa'da yer alıyor. Ancak Motherson, Japon otomobil üreticisi Suzuki ve Güney Kore lideri Hyundai'ye de ürün tedarik ediyor. Bu strateji, gelirinin yaklaşık yarısını Nissan Motor ve Stellantis'e dayandıran Marelli ile tezat oluşturuyor.



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TARAFINDA GÜÇLÜ



Elektrik bileşenlerinde güçlü olan Marelli, elektrikli araçlar ve yazılım tanımlı araçlar için de parçalar geliştiriyor. Satın alma teklifinin başarılı olması halinde Motherson, Marelli'nin satışlarını müşteri ağı aracılığıyla genişletmeyi ve aynı zamanda grup şirketlerinin ürünlerini Nissan ve diğerlerine önermeyi hedefliyor.



DÜNYADA 25'İNCİ



Şirket, Hindistan'daki en büyük otomobil parçaları tedarikçisi ve dünyada 25'inci sırada yer alıyor. Marelli 11,4 milyar dolarlık geliriyle dünya genelinde 27'nci sırada yer alıyor. Satın alma işleminin tamamlanması halinde Motherson 23 milyar dolarla 12'nci sıraya yükselecek.



HİNDİSTAN ÜÇÜNCÜ EN BÜYÜK OTOMOBİL PAZARI OLDU



Hindistan'ın yeni otomobil satışları, ülkenin genişleyen nüfusu ve ekonomik büyümesi sayesinde istikrarlı bir artış gösteriyor. Hindistan 2022 yılında Japonya'yı geçerek Çin ve ABD'den sonra satılan yeni otomobillerde üçüncü en büyük otomobil pazarı haline geldi.