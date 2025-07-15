Japon tahvilinde 17 yıl sonra bir ilk

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi Salı günü yüzde 1,59'un üzerine çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, 20 Temmuz'daki Meclis seçimleri öncesinde mali harcamaların artırılacağına dair artan beklentilerle birlikte gerçekleşti.



Piyasalar, potansiyel bir tüketim vergisi indirimi de dahil olmak üzere yeni teşvik önlemleri olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor. Politika yapıcılar ekonomik ivmeyi desteklemeye çalışırken, getirilerdeki artış, Maliye Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil ihraçlarını azaltmasına rağmen gerçekleşti ve bu durum kısa vadeli faiz oranları üzerinde güçlü bir yukarı yönlü baskı olduğunu gösteriyor.



Yatırımcılar, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin Japonya ekonomisi üzerindeki etkisine ışık tutabilecek yaklaşan ticaret ve enflasyon verilerini bekliyor.



Bu arada, küresel piyasalar da ABD tüketici fiyat raporuna odaklanmış durumda ve bu rapor, Federal Rezerv'in bir sonraki politika hamlesini etkileyebilir.