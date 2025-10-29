Japon tahvilleri değer kazandı

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, yatırımcıların bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarının sabit kalması beklenen politika kararını beklemesiyle Çarşamba günü 2 baz puan artarak yüzde 1,65'e yükseldi. Yine de, tarife kaynaklı risklerin azalmasıyla birlikte politika yapıcıların faiz artışlarına yeniden başlama koşullarını görüşmeleri bekleniyor; ancak sürekli enflasyon görünümü karmaşıklaştırmaya devam ediyor.

Salı günü, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, döviz kuru oynaklığını görüşmek üzere Maliye Bakanı Satsuki Katayama ile bir araya gelerek, Japonya'nın kademeli sıkılaştırma temposuna yönelik bir eleştiri olarak algılanan "sağlam para politikası" çağrısında bulundu.

Bu arada, Ekonomik Canlandırma Bakanı Minoru Kiuchi, hükümetin odak noktasının büyümeyi hızlandırmak olduğunu belirterek, Başbakan Sanae Takaichi'nin genişlemeci maliye politikasına olan bağlılığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü Takaichi ile görüşerek, ABD-Japonya ilişkilerini güçlendirme sözü verdi ve ticaret ve kritik mineraller konusunda anlaşmalar imzaladı.