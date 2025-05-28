Japon tahvilleri toparlandı

40 yıllık JGB getirisi, Japonya Maliye Bakanlığı'nın süper uzun vadeli borç ihracını azaltmayı düşündüğü haberlerinin etsiyle 26,5 baz puanlık keskin bir düşüşle 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 3,285'e geriledikten sonra toparlanarak 3,5 baz puan artışla yüzde 3,32'ye yükseldi.



30 yıllık JGB getirisi önceki seansta yaklaşık üç haftanın dip seviyelerine geriledikten sonra 5 baz puan artışla yüzde 2,88'e ve 20 yıllık getiri 4,5 baz puan artışla yüzde 2,45'e yükseldi.



Mizuho, "Dün uzun vadeli faiz oranlarındaki nispeten büyük düşüş, ultra uzun vadeli bölgedeki doğal olarak düşük likiditeye bağlanabilir. Ek ihraç azaltımlarının gerçekten gerçekleşmesi ve duyarlılığın iyileşmesi halinde daha fazla düşüş için alan var gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta, 30 ve 40 yıllık JGB getirileri sırasıyla yüzde 3,185 ve yüzde 3,675 ile rekor seviyelere ulaşırken, 20 yıllık getiri yüzde 2,60 ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.