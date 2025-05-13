Japon teknoloji devi yapay zeka rüzgarıyla karını katladı

Japonya merkezli teknoloji yatırım devi SoftBank Grubu, 2024 mali yılının son çeyreğinde çarpıcı bir kâra imza attı. Şirket, yapay zeka odaklı çip satışlarının etkisiyle net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artırarak 517,18 milyar yen’e (yaklaşık 3,5 milyar dolar) çıkardı.

31 Mart’ta sona eren mali yıl genelinde ise SoftBank, 1,15 trilyon yen net gelir açıkladı. Bu sonuç, 2023 mali yılındaki 228 milyar yenlik zararın ardından şirketin yeniden güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini ortaya koydu.

Yatırımlarıyla teknoloji dünyasında yankı uyandıran Vision Fund birimi, 26,1 milyar dolarlık dev bir kârla SoftBank’ın performansına büyük katkı sağladı.

Özellikle yapay zekâ ve yarı iletken teknolojilerine yapılan stratejik yatırımlar, şirketin büyüme ivmesini destekledi.

Ocak ayında SoftBank kurucusu Masayoshi Son ile OpenAI kurucu ortağı Sam Altman, ABD merkezli Stargate projesini duyurarak yapay zekâ altyapılarına devasa bir yatırım planını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Proje kapsamında ilk etapta 100 milyar dolarlık, ilerleyen dönemde ise 500 milyar doları aşabilecek yatırım hedefleniyor.

Ancak bu büyük vizyon, küresel ölçekte bazı engellerle karşı karşıya. ABD’de artan gümrük vergileri ve teknoloji alanındaki korumacı politikalar, veri merkezlerinin değerlemesini etkileyerek SoftBank’ın yapay zekâ hamlesine kısa vadeli fren etkisi yarattı.