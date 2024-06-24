Japon yeni 34 yılın zirvesinden geriledi

Japonya'da döviz kuru finansal gündemi meşgul etmeye devam ediyor.



Cuma günü itibarıyla yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 159,50 seviyesinde bulunuyor.

1986'DAN BERİ İLK KEZ 160'IN ÜZERİNE ÇIKTI



Dolar/yen paritesi, mayıs ayı başında Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkarken, bu seviyeden artan satış baskısıyla 151,86 seviyelerine kadar gerilemişti.



Ülkenin para birimindeki hareketlerin Japon otoritelerini harekete geçirdiği görülürken, analistler, 29 Nisan'da görülen 160,17 seviyesinin ardından yaklaşık 60 milyar dolarlık rezerv satışının yapılmış olabileceğini ifade ediyor.

PARİTEDEKİ HAREKETLİLİK ENDİŞELERİ KÖRÜKLÜYOR



Analistler, dolar/yen paritesindeki hareketliliğin Japon ekonomisini olumsuz etkilediği ve öngörülebilirliği azalttığı endişelerinin öne çıktığını kaydetti.



Dolar karşısında bir süredir gerileyen Japon yeninin Japon ihracat şirketlerinin karlarını destekleyerek birçok Japon şirketinin hisse fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına sebep olduğunu aktaran analistler, buna karşın ihracat odaklı olmayan Japon şirketlerini maliyetler konusunda zor duruma soktuğunu bildirdi.



Analistler, bu durumun Japon yetkilileri harekete geçirdiğini belirtti.

MÜDAHALE AÇIKLAMASI GELDİ



Japonya'da Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, Japon yenine gerekirse 24 saat destek için müdahale etmeye hazır olduklarını dile getirdi.



Kanda, kurdaki gelişmelerin ulusal ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Spekülatif sebeplerle kurda aşırı oynaklık olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Japonya Merkez Bankası (BoJ) martta 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ancak tahvil alım miktarını değiştirmemişti.

