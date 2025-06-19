Japonlara zam vaadi: 15 yılda toplamda yüzde 50

Japonya'nın iktidar partisi, önümüzdeki ay yapılacak ulusal seçimler öncesinde, ekonominin 1 katrilyon Yen (6,9 trilyon dolar) değerine ulaşmasıyla birlikte 2040 yılına kadar işçilerin kümülatif yüzde 50'lik bir ücret artışı elde etmesini sağlamayı hedeflediğini söyledi.



Liberal Demokrat Parti Perşembe günü yayınladığı kampanya bildirgesine göre reel ücretlerin yılda yüzde 1, nominal ücretlerin ise yüzde 3 oranında artmasını ve böylece 2030 mali yılına kadar yıllık ücretin 1 milyon Yen artmasını sağlamaya çalışacak.



LDP'nin politika şefi Itsunori Onodera'ya göre Mart 2024'te sona eren mali yılda tüm işçiler için ortalama ücret 4.2 milyon Yen'e ulaştı. Parti bu rakamın 2030 mali yılına kadar 5.2 milyon Yen'e yükselmesini hedefliyor.



Başbakan Shigeru Ishiba, azınlık hükümetinin devam eden enflasyon karşısında halkın hoşnutsuzluğunu yatıştırmaya çalıştığı bir dönemde Temmuz ayında yapılacak üst meclis seçimlerinde partisine liderlik edecek.



LDP, enflasyonun etkilerini hafifletmek amacıyla düşük gelirli birey ve çocuk başına 40 bin Yen ve diğer herkes için 20 bin Yen değerinde nakit yardımı dağıtmayı planladığını açıkladı.



Tarifelerin yarattığı etkiyle başa çıkabilmek için, Ishiba'nın yakın zamanda onayladığı acil durum önlemleri uygulanırken daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu söylüyor.



Onodera, "Yardım (nakit ödeme) yaklaşımını seçtik çünkü hızlı bir şekilde yaygınlaştırılabilir ve ihtiyacı olanları ve çocuk yetiştiren haneleri hedefleyebilir. Bu yardımlar, ücret artışları gerçekleşene kadar geçici bir önlem olarak kullanılacak." dedi.



Geçen yıl hükümet 2040 yılına kadar nominal GSYH'de 1 katrilyon Yen'e ulaşma hedefini açıklamıştı. Ishiba'nın vaadi bu hedefe yeni bir dikkat çekiyor. Japonya'nın nominal GSYH'si 2024 yılında 609 trilyon Yen'e ulaşarak rekor kırdı.



Ishiba'nın reytinglerinde son dönemde görülen artış, kısmen Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi'nin enflasyonun hane halkını nasıl etkilediğinin bir simgesi olan artan pirinç fiyatlarıyla mücadelede kaydettiği ilerleme sayesinde gerçekleşti.