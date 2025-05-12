Japonlardan hisse alımı! Fırsat gördüler

Japon yatırımcılar, ABD gümrük tarifelerinin tetiklediği küresel piyasa dalgalanmasının ortasında portföylerini yeniden dengelerken tahvillerden uzaklaşarak ve iskontolu uluslararası hisselerden faydalanarak Nisan ayında denizaşırı hisse senedi alımlarını keskin bir şekilde artırdı.



Pazartesi günü açıklanan Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japon yatırımcılar denizaşırı hisse senetlerinde net 3,27 trilyon yen (22,37 milyar dolar) satın alırken en az 2005'ten bu yana en yüksek aylık toplam yabancı tahvillerden 1,08 trilyon yen çekti.



Kurumsal yatırımcılar uzun vadeli borçlanma senetlerinden 1,99 trilyon yen çekerken, kısa vadeli enstrümanlara net 906,3 milyar yen tahsis etti. Tröst hesapları 2,76 trilyon yen ile hisse senedi alımlarına öncülük ederken, bunu 801,4 milyar yen yabancı hisse senedi ekleyen yatırım ortaklığı şirketleri izledi.



SİGORTACILAR SATIŞ YAPTI



Hayat sigortacıları ise 462 milyar yenlik yabancı hisse senedini elden çıkararak üst üste dördüncü ay net satış yapmış oldu.



ABD Hazine tahvillerinin getirileri, hedge fonların kaldıraçlı baz işlemlerini çözmesi ve denizaşırı yatırımcıların gümrük tarifelerine misilleme olarak ABD borçlarını satması ve ABD varlıklarının güvenli liman statüsüne ilişkin artan şüpheler nedeniyle Nisan ayı başında yükseldi.



Japonya Merkez Bankası tarafından Pazartesi günü açıklanan veriler, Japon yatırımcıların Mart ayında ABD hisse senetlerine 2,12 trilyon yen (en az 2014'ten bu yana en fazla) yatırdığını, Avrupa hisse senetlerindeki varlıklarını ise 21,82 milyar yen gibi mütevazı bir miktarda azalttığını gösterdi.



Bu arada, denizaşırı yatırımcılar Nisan ayında Japon piyasalarında 3,68 trilyon yen tutarında alım yaparak son iki yılın en büyük aylık girişini gerçekleştirdi.



Analistler, Nisan ayı başındaki alımların muhtemelen kurumsal reformlar, yen istikrarına duyulan güvenin artması ve batı piyasalarına kıyasla nispeten cazip değerlemelerin etkisiyle Japon şirketlerine yönelik iyimserlikten kaynaklandığını öne sürdü.