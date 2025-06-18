Japonya, ABD ile anlaşamıyor

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bazı anlaşmazlıkların devam etmesi nedeniyle ABD ile kapsamlı bir gümrük tarifesi anlaşmasına varamadığını söyledi.



Kanada'da düzenlenen G7 liderler zirvesinin ardından gazetecilere konuşan Ishiba, Japonya'nın ulusal çıkarlarını korurken her iki ülkeye de fayda sağlayacak bir ticaret anlaşmasının güvence altına alınmasının önemini vurguladı.



Başbakan olarak ilk G7 zirvesine katılan Ishiba, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile gümrük tarifeleri konusunda görüşmelerde bulundu ancak toplantı, Trump'ın Japon otomobil ithalatına uyguladığı %25'lik gümrük vergisinin düşürülmesi ya da kaldırılması konusunda bir anlaşma sağlanamadan sona erdi.



Ishiba, ABD'nin gümrük vergisi önlemlerinin otomobil sektörü de dahil olmak üzere birçok Japon şirketinin kazançlarını etkilediğini ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye neden olduğunu söyledi.



"Hem Japonya hem de ABD son ana kadar bir anlaşma olasılığını araştırarak samimi görüşmelere devam etti" dedi. Ancak Ishiba iki taraf arasında hala anlaşmazlık noktaları olduğunu da sözlerine ekledi.