Japonya Borsası'nda tarihi düşüş

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.



ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi küresel piyasalarda güçlü bir satış baskısı oluştururken, Nikkei 225’de cuma günü yüzde 5,8 ile başlayan düşüş eğilimi bugün de devam etti. Endeksteki vadeli işlemlerde devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.



Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 düşerek 31 bin 458 puana gerilerken, bu düşüş 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.



Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının piyasalar üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.



