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Japonya Borsası'nda tarihi düşüş

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Endeksteki düşüşte Japonya Merkez Bankası'nın adımları ile küresel piyasalardaki resesyon endişeleri etkili oldu.

Japonya Borsası'nda tarihi düşüş
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'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi küresel piyasalarda güçlü bir satış baskısı oluştururken, Nikkei 225’de cuma günü yüzde 5,8 ile başlayan düşüş eğilimi bugün de devam etti. Endeksteki vadeli işlemlerde devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.

Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 düşerek 31 bin 458 puana gerilerken, bu düşüş 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının piyasalar üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Piyasalarda tarihi satış baskısı

Piyasalarda tarihi satış baskısı

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Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Analistler, Merkez Bankası'nın (BoJ) "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti.

BoJ, 31 Temmuz’da gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 0,25'e çıkartılmasına, devlet tahvil alımlarının ise azaltmasına karar vermişti.

Yenin güçlenerek ülkenin ihracatına zarar vermesini önlemek ve deflasyonla mücadele etmek için 2016'dan bu yana negatif faiz politikası yürüten BoJ, ülkedeki hızlı ücret artışları nedeniyle 2007'den bu yana ilk defa mart ayında faiz artırımına gitmişti.

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