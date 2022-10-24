Japonya Ekonomi Bakanı istifa etti

İlişkili Haberler Japonya Merkez Bankası'ndan yen için 36 milyar dolarlık müdahale

Japonya Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiwa, Birleştirme Kilisesi'ne olan bağlantıları nedeniyle istifasını sundu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın geçen yıl göreve gelmesinin ardından hükümetten istifa eden ilk yetkili olan Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiwa, temmuz ayında öldürülen eski başbakan Shinzo Abe'nin ardından giderek büyüyen tarikat skandalında görevinden ayrılan en kıdemli kişi oldu.



Liberal Demokrat Parti (LDP) üyelerinin neredeyse yarısının Birleştirme Kilisesi ile bağları olduğunun ortaya çıkmasının ardından seçmenin Kishida ve hükümetine olan güveni azalmıştı.



Yamagiwa'nın istifasının, seçmenin başbakana olan güvenini yitirmesine yol açması beklenirken Yamagiwa yasadışı bir şey yapmadığı için milletvekilliğinden istifa etmeyeceğini söyledi.



1950'li yıllarda Güney Kore'de kurulan Birleştirme Kilisesi, 8 Haziran'da eski Başbakan Shinzo Abe'nin suikastinin ardından gündeme gelmişti.



Abe'nin suikastindeki şüpheli, sosyal medya paylaşımları ve haber kaynaklarına göre, Birleştirme Kilisesi'nin annesini iflasa sürüklediğini, Abe'nin de kiliseyi özendirdiğini ifade etmişti.



Suikastin ardından LDP üyeleri ile kilisenin arasında uzun süredir devam eden derin bağlantılar olduğu ortaya çıktı.

