Japonya ekonomisi büyüdü

Japonya ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1'lik bir büyüme kaydetti. Bu oran, dördüncü çeyrekteki aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 0,8'lik büyümeden toparlanarak yüzde 1,7'lik piyasa beklentilerini aştı.

Ön verilere göre, özel tüketimdeki daha hızlı artış ve net ticaretin güçlü katkısıyla desteklenen bu büyüme, son altı çeyreğin en hızlı yıllık büyümesi oldu.

Bu arada, kamu yatırımları, altyapı ve yeniden yapılanma ile ilgili harcamalardaki artış nedeniyle üç çeyrek sonra ilk kez güçlü bir şekilde toparlandı.

Hükümet harcamaları ikinci çeyrek üst üste artış gösterdi, ancak önceki döneme göre hız önemli ölçüde yavaşladı.

Aynı zamanda, sermaye harcamaları genişlemeye devam etti, ancak yüksek borçlanma maliyetleri ve zayıf iş güveni yatırım iştahını olumsuz etkilediği için önemli ölçüde ivme kaybetti.