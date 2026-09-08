Japonya ekonomisi güçlü büyüdü

Japonya ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4 oranında büyüdü. Bu oran, ön veriler ve piyasa tahminleri olan yüzde 1,1'den yukarı yönlü revize edildi. Bu, daha güçlü hükümet harcamaları ve ihracatın artması, ithalatın ise azalmasıyla net ticaretin olumlu katkısıyla desteklenen, art arda üçüncü çeyrekteki büyüme yi işaret etti.

Aynı zamanda, ekonominin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, Ortadoğu çatışmasıyla bağlantılı olarak artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle süregelen fiyat baskıları nedeniyle durgun kaldı ve hane halkı harcamalarını olumsuz etkilemeye devam etti. Sermaye harcamaları da zayıf kaldı ve art arda ikinci çeyrekte negatif katkı sağladı.