Japonya ekonomisini zor günler bekliyor

Moody's Analytics'e göre, Japonya ekonomisi yılın ikinci yarısında olumsuz ticaret koşulları ve zayıf iç talep nedeniyle giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalacak. İkinci çeyrek GSYH verilerindeki olası yukarı yönlü revizyona rağmen, imalat ve tüketici harcamalarındaki temel sorunların devam etmesi bekleniyor.



Ekonomist Dave Chia, ikinci çeyrek GSYH'sında görülebilecek geçici yükselişin, Japon ekonomisinin karşılaştığı gümrük vergileri ve yabancı rekabet gibi zorlukları maskelemediğini belirtiyor.



Chia'ya göre, yeni ABD gümrük vergileri, özellikle %15'lik bir tarife, yılın ikinci yarısında ihracatı ve endüstriyel üretimi önemli ölçüde olumsuz etkileyerek GSYH'den en az 0,5 puan tıraşlayabilir. İç talebin de enflasyonun ücret artışlarını geride bırakması ve hükümetin büyük ölçekli projelere yönelik gecikmeleri nedeniyle şirketlerin yatırım girişimlerinde zorlanması nedeniyle önemli bir rahatlama sağlaması beklenmiyor.



Bu zorlu ekonomik ortamın, Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) 2025 yılına kadar mevcut politika duruşunu sürdürmeye zorlaması bekleniyor.



İkinci çeyrek dönem için final GSYH rakamları 8 Eylül'de açıklanacak.