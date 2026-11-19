Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, parlamento komitesine yaptığı açıklamada, temel tüketici enflasyonunun hedefin aşılmasını ve ekonomik büyümeye zarar vermesini önlemek için yüzde 2 civarında sabit kalması gerektiğini söyledi.

Merkez bankasının ekonomik, fiyat ve finansal gelişmelere yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya ve parasal genişlemeyi ayarlamaya devam edeceğini belirtti.

Ueda, firmaların artan işçilik maliyetlerini, yüksek petrol fiyatlarını ve yenin değer kaybını yansıtması, yapay zekâ ile ilgili yatırımlardan kaynaklanan güçlü küresel talebin ise fiyat baskısını daha da artırması nedeniyle temel enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.

Ekim 2026'da temel enflasyon , 2013'te uygulamaya konulmasından bu yana ilk kez yüzde 2 hedefine ulaştı.