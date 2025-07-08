Japonya faizde beklemeye geçebilir

Capital Economics ve Morgan Stanley MUFG Securities ekonomistlerine göre, ABD'nin Japon mallarına uyguladığı gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik Japonya'nın ekonomik görünümü üzerinde baskı yaratıyor ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırma planlarını geciktirebilir.



Capital Economics, Japonya'nın Washington ile 1 Ağustos için belirlenen yüzde 25'lik gümrük vergisi artışından kaçınmak veya en aza indirmek için bir anlaşmaya varacağına dair baz senaryosunu korurken, herhangi bir gecikme veya daha sert şartların BOJ'u bir sonraki faiz artışını 2026'ya kadar ertelemeye zorlayabileceğini söyledi. Ekonomist Marcel Thieliant, enflasyonun merkez bankasının Mayıs ayı tahminlerinin üzerinde seyrettiğini ve ekonominin şimdiye kadar dayandığını, ancak daha fazla ticaret aksaklıklarının bunu değiştirebileceğini söyledi.



Morgan Stanley MUFG, önerilen %25'lik tarifenin Nisan ayında açıklanan yüzde 24'ten biraz daha yüksek olduğunu ve ihracat ve sermaye yatırımı için açık bir aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.



Bununla birlikte analistler, Japon hükümetinin 20 Temmuz'daki Üst Meclis seçimlerinin ardından sonbaharda yapılacak olağanüstü Diet oturumunda yeni bir teşvik paketi açıklaması beklenen potansiyel politika desteğine de işaret etti. Bu önlemler gümrük tarifelerinin olumsuz etkisini dengelemeye ve iç talebi desteklemeye yardımcı olabilir.