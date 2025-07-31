Japonya faize dokunmadı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarını değiştirmeden bıraktı ve mevcut mali yıla ilişkin enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Japonya'nın ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasının ekonominin sert bir düşüşten kaçınmasına yardımcı olacağına dair temkinli bir iyimserlik sinyali verdi.



Genel beklentiler doğrultusunda, merkez bankası iki günlük politika toplantısının ardından kısa vadeli faiz oranlarını oybirliğiyle yüzde 0,5 seviyesinde sabit tuttu.



Üç aylık görünüm raporunda, politika yapıcılar mevcut mali yıla ilişkin temel tüketici enflasyonu tahminini üç ay önceki yüzde 2,2'lik beklentiden yüzde 2,7'ye yükseltti.