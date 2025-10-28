Japonya faizi artırmayacak mı?

Yomiuri gazetesinin haberine göre Japonya Merkez Bankası (BOJ) Para Politikası Kurulu üyelerinin çoğu, yüksek ABD tarife politikalarının etkisinin dikkatle incelenmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor ve birçok piyasa oyuncusu, BOJ'un Çarşamba günü başlayacak ve Perşembe günü sona erecek para politikası toplantısında politika faiz oranını artırmamaya karar vermeyeceğine inanıyor.



Ancak Para Politikası Kurulu'nun bazı üyelerinin artış yönünde tavır alması bekleniyor ve bu üyelerin sayısının artıp artmayacağı piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izlenecek.



Para Politikası Kurulu üyelerinin çoğu, ABD tarife politikasının etkisinin Japon ekonomisini önemli ölçüde etkileyen ABD ekonomisinde henüz ortaya çıkmadığını düşünüyor.



BOJ Başkanı Kazuo Ueda, 16 Ekim'de ABD'de düzenlenen basın toplantısında tarifelerin etkisinin bundan sonra ortaya çıkabileceğini ve diğer ülkelerin yetkililerinin bu ihtimalin olumsuz bir risk olarak değerlendirilmesi gerektiğini değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.



BOJ'un faiz artırmasını zorlaştıran bir diğer faktör, Başbakan Sanae Takaichi'nin Kabinesinin 21 Ekim'de göreve başlaması. Takaichi "sorumlu ve proaktif maliye politikası" çağrısında bulunuyor ve uygulamayı planladığı ekonomik tedbirler var. Merkez Bankası'ndan "hükümetle yakından koordinasyon ve iletişim" kurmasını istedi.



BOJ, Ocak ayındaki politika toplantısında faiz oranını yüzde 0,5 civarına yükselttikten sonra Eylül ayına kadar art arda beş toplantıda politika faiz oranını değiştirmedi.



Eylül toplantısında Başkan Ueda dahil 9 Para Politikası Kurulu üyesinden sadece ikisi Hajime Takata ve Naoki Tamura oranın yükseltilmesini önerdi.