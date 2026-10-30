Japonya faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası, Ekim ayı toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak, kısa vadeli politika faizini 8'e 1 oyla yüzde 1,25'te sabit tuttu. Bu karar, Haziran ve Eylül aylarında yapılan iki ardışık 25 baz puanlık faiz artırımının ardından geldi ve borçlanma maliyetlerini Nisan 1995'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Politika yapıcılar, temel TÜFE enflasyonunun 2013 yılında belirlenen hedeften bu yana ilk kez yüzde 2 hedefiyle uyumlu hale geldiğini ve finansal koşulların elverişli kaldığını belirterek, faiz artırımlarına işaret etti.

Süregelen işgücü açığı da ılımlı bir ücret-fiyat döngüsünü desteklerken, enflasyon beklentileri yüzde 2 civarında kaldı. Yönetim kurulu üyesi Hajime Takata, enflasyonun hedefe ulaştığını ve nötr orana doğru daha hızlı faiz artırımlarını gerektirdiğini savunarak muhalefet şerhi verdi. Japonya Merkez Bankası, üç aylık görünümünde 2026 mali yılı enflasyon tahminini yüzde 2,5'te tutarken, büyüme tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltti. Kurul, 2027 mali yılı için enflasyon tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltirken, büyüme beklentisini yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye düşürdü.