Japonya faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Japonya faizi sabit tuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası (BoJ), iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli oranı oy birliği ile alınan kararla yüzde 0,25 seviyesinde sabit bırakıldı.

Açıklamada, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı ancak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Japonya ekonomisinin potansiyelinin üzerinde büyümeyi sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin de önemli riskler olarak takip edileceği bildirildi.

Açıklamada, şirketlerin daha çok ücret artışı yönünde davranmasıyla, döviz kurundaki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde daha etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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