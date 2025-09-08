Japonya güçlü büyüdü

Revize edilen verilere göre Japonya ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde beklenenden daha hızlı büyüyerek yıllık bazda yüzde 2,2 oranında genişledi. Kabine Ofisi tarafından açıklanan rakam, %1,0'lik ön büyüme tahminini keskin bir şekilde geride bıraktı ve ekonomistlerin medyan tahminini aştı.



GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,3'lük ilk tahminden yüzde 0,5'e revize edilerek, küresel rüzgarlara ve iç belirsizliğe rağmen dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinin dayanıklılığına işaret etti.



Japonya'nın GSYH'sinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yüzde 0,4 oranında artarak, ön okumadaki yüzde 0,2'lik artışa göre bir iyileşme gösterdi. Ancak, sermaye harcamaları sadece yüzde 0,6 oranında artarak daha önceki yüzde 1,3'lük orandan aşağı yönlü revize edilmiş ve medyan tahmin olan yüzde 1,2'nin altında kalarak iş yatırımlarında bir miktar tereddüt yaşandığına işaret etmiştir.



Pazar günü Başbakan Shigeru Ishiba'nın ani istifasının ardından siyasi istikrarsızlığın gölgelediği görünüm, önümüzdeki aylarda politikanın devamlılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.



Şimdi dikkatler, ABD'nin son gümrük tarifelerinin tam etkisini ortaya koyacak olan üçüncü çeyrek GSYH rakamlarına çevrilmiş durumda. Geçen hafta yürürlüğe giren ve Japon otomobil ihracatına daha düşük gümrük vergileri getiren yeni Tokyo-Washington ticaret anlaşması, Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisine bir miktar destek sağlayabilir.