Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün gerçekleştirilen para politikaları toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı.



Buna göre banka yetkilileri, 1'e karşı 8 oy çokluğuyla politika faizinin yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi.

Bir üye ise enflasyonist risklerin arttığı görüşüyle ​​faiz oranlarının yüzde 0,5'e çıkarılmasını önerdi.



Karar metninde Japonya ekonomisinin ılımlı toparlanma sürecinde olduğu ancak bazı alanlarda zayıflık gözlendiği ifade edildi.



Metinde enflasyonun yıllık artış oranının son dönemde yüzde 2,0-2,5 aralığında gerçekleştiği hatırlatıldı.

Hizmet fiyatlarının ücret artışları gibi faktörlere bağlı olarak ılımlı şekilde artmaya devam ettiği vurgulandı.



Japonya ekonomisinin destekleyici finansal koşullarla kademeli güçlenmesiyle, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.



"Özellikle döviz kuru gelişmelerinin, firmaların fiyat ve üretim artışlarında, davranışlarında daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.