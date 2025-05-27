Japonya ünvanını kaybetti

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Japonya'nın net dış varlıkları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 artarak 2024 yılı sonunda 533,05 trilyon Yen'e (3,7 trilyon dolar) ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ederken, net dış varlıkları 569,7 trilyon Yen olan Almanya tarafından geçildi. Çin ise 516.3 trilyon Yen'lik net varlıkları ile üçüncü sıradaki yerini korudu.



Almanya'nın yükselişi, büyük ölçüde güçlü bir ticaret performansı sayesinde 2024 yılında 248,7 milyar euroya ulaşan önemli cari işlemler fazlasını yansıtmakta. Japonya'nın cari fazlası ise 180 milyar euroya denk gelmekter. Geçen yıl euro-yen kuru yüzde 5 civarında artarak Alman varlıklarının yen cinsinden Japon varlıklarına karşı artışını abarttı.



Maliye Bakanı Katsunobu Kato yaptığı açıklamada bu gelişmeden rahatsız olmadığının sinyalini verdi.



Kato gazetecilere yaptığı açıklamada, "Japonya'nın net dış varlıklarının da istikrarlı bir şekilde arttığı göz önüne alındığında, bu sıralama tek başına Japonya'nın pozisyonunun önemli ölçüde değiştiğine dair bir işaret olarak algılanmamalıdır" dedi.