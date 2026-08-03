Japonya ve ABD ortak yen müdahalesini doğruladı, yeni iş birlikleri yolda olabilir

Japonya Maliye Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya ve ABD 'nin eşgüdümlü yen alım müdahalesi gerçekleştirdiğini ve yenin 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesini durdurmak için daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini doğrulayarak, nadir görülen ikili bir eylemi teyit etti.

Analistlere göre bu hamle, her iki ülkenin de yen ve Japon devlet tahvillerinde (JGB) yaşanacak bir satış dalgasının, halihazırda yükselen ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmak gibi küresel etkilere yol açmasını önleme kararlılığının altını çizdi.

Bu ortak müdahale, 2011'de Japonya'nın doğusunda meydana gelen yıkıcı depremin ardından yenin değerini düşürmek için yapılan koordineli eylemden bu yana gerçekleştirilen ilk müdahale oldu.

ORTAK MÜDAHALENİN DEVAMI GELEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya yenin değerini destekleme konusunda yardım etmesinin bir dostluk göstergesi ve dünya ekonomisine yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Analistlere göre, bu müdahale Asya'da stratejik bir müttefik olan Japonya'ya yardımcı olmanın yanı sıra, ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan artışı dengeleyen yenin olağanüstü zayıflığına ilişkin endişelerini gidermesine de yardımcı olacak.

Japonya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Cuma günü ABD Hazine Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen yen alım müdahalesinin son aylarda Japon yenindeki aşırı oynaklığı ve düzensiz hareketleri engellediğini belirtti.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha fazla koordineli müdahalede bulunmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından yen, dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer kazanarak 155,20 seviyesine yükseldi ve Mayıs başından bu yana en güçlü seviyeye ulaşarak geçen ay görülen 40 yılın en düşük seviyesi olan 164 civarından oldukça uzaklaştı. Yatırımcılar, olası yeni müdahalelere karşı teyakkuzda kaldı.

Katayama, Pazartesi günü yetkililerin müdahale edip etmediğine dair gazetecilerden gelen sorulara yorum yapmaktan kaçındı.

"İTTİFAKIN DORUK NOKTASI"

Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı olan Atsushi Mimura Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortak müdahale, Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakının doruk noktasıdır" dedi.

Mimura, "Para politikamızı Japonya Merkez Bankası'nın para politikasıyla uyumlu hale getirmeye devam edeceğiz," diyerek hükümetin yenin değer kaybını durdurmak için merkez bankasıyla birlikte çalışacağını ima etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Cuma günkü girişimi doğrulayarak, Washington'un daha fazla ortak müdahaleye katılmaktan çekinmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bessent, X'te yaptığı ayrı bir açıklamada, "Japonya'nın yenin önemli ölçüde düşük değerlenmesini düzeltmek için attığı kararlı piyasa ve para politikası adımlarını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da artırması yönündeki çağrısını yineledi.

JAPONYA'DAN BEKLENEN FAİZ KARARI

Bu açıklamalar, geçen hafta faiz oranlarını sabit tutan ancak Eylül ayında düzenlenecek bir sonraki politika toplantısında faiz artırımı olasılığının sinyalini veren Japonya Merkez Bankası'nı (BOJ) gündeme getirdi.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities'in baş tahvil stratejisti Naomi Muguruma, "Mimura ve Bessent'in yorumları, Japonya Merkez Bankası'ndaki şahinlerin kulağına müzik gibi gelmeli" dedi.

Muguruma, "Eylül ayında faiz artırımının kesinleştiğini düşünüyorum. Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayına kadar bekleyip yenin değer kaybetmesine neden olması mantıklı olmaz." diye de ekledi.

Kısa vadeli para politikası hareketlerine en duyarlı olan iki yıllık Japon devlet tahvili getirisi, piyasaların erken bir faiz artırımı olasılığını fiyatlamasıyla Pazartesi günü kısa süreliğine yüzde 1,545'e ulaşarak 1995'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

FED'İN GÜVENCE MEKANİZMASI

Japonya, ithalat fiyatlarını yükselten ve genel enflasyonu körükleyen, hane halklarının cüzdanlarını ve Başbakan Sanae Takaichi'nin kamuoyu nezdindeki onay oranlarını olumsuz etkileyen yenin amansız düşüşünü dizginlemekte zorlanıyor.

Tokyo'nun Nisan sonu ve Mayıs başı arasında gerçekleştirdiği tek başına müdahale, yenin yalnızca kısa süreli bir toparlanmasına neden oldu. Japonya Merkez Bankası'nın Haziran ayında faizi 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1'e çıkarması da, zor durumdaki para birimine kalıcı bir destek sağlamadı.

BOJ verilerine göre, Cuma günü ABD ile teyit edilen ortak müdahaleden önce, Japonya Perşembe günü New York piyasalarına müdahale ederken yen almak için 58,97 milyar dolara kadar satış yapmış olabilir.

Japonya-ABD koordinasyonunun bir başka işareti olarak Bessent, ABD'nin önümüzdeki aylarda geçici dolar likiditesi sağlayan Fed'in geri satın alma mekanizmasının boyutunu artırmayı değerlendireceğini söyledi ve bu aracı "önemli bir güvence" olarak nitelendirdi.

Bu açıklama, Maliye Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı ve "piyasa likidite ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir araç yelpazesine sahip olduklarını" belirttiği X paylaşımının ardından geldi. Bu araçlar arasında geçici dolar likiditesi sağlayan Fed'in geri satın alma tesisine erişim imkanı da bulunuyordu.

2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında piyasaları istikrara kavuşturmak amacıyla uygulamaya konulan Fed mekanizması, Japonya'nın ABD Hazine tahvillerini doğrudan satmadan dolar likiditesini artırmasına olanak tanıyarak, Tokyo'nun müdahale için finansman baskısını potansiyel olarak hafifletebilir.

YENİN ZAYIFLAMASINA YOL AÇAN TEMEL FAKTÖRLER

Bazı analistler, son önlemlerin, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan yakıt maliyetlerindeki artış ve Japonya-ABD faiz oranları arasında devam eden geniş farklar gibi yenin değerini düşüren yapısal faktörlere karşı koyup koyamayacağından şüphe duyuyor.

NLI Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli ekonomist olan Tsuyoshi Ueno, "Ortak müdahalenin duyuru etkisi, Japonya'nın tek başına yapacağı bir eylemden çok daha büyük" diye belirtti.

Ayrıca Ueno, "Ancak yenin zayıflamasına yol açan temel faktörler değişmedi, bu nedenle bu müdahaleden tek taraflı bir yen yükselişi görmemiz pek olası değil." diyerek sözlerine eklemede bulundu.