Japonya ve ABD'den beklenen iş birliği döviz piyasasını kurtarabilir

İki Japon hükümet yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın Pazartesi günü Tokyo ve Washington'ın yenin 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesini durdurmak için döviz piyasasında ortak önlem aldığını açıklayacağını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle anonim kalmak isteyen kaynaklara göre, Katayama'nın, iki ülkenin de aşırı olarak değerlendirdikleri yen değer kayıplarıyla mücadele etme kararlılığını vurgulaması muhtemel.

Kaynaklardan biri, Katayama'nın "ortak eylem" ilan edip etmeyeceği sorulduğunda, "Evet" yanıtını vererek, "Operasyon hala devam ediyor" diye ekledi.

An itibariyle Maliye Bakanlığı da ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri de yorum taleplerine henüz karşılık vermedi.

15 YIL SONRAKİ İLK ORTAK YEN MÜDAHALESİ

Piyasa kaynaklarının belirttiğine göre, beklenen açıklama, Japon ve ABD yetkililerinin piyasada gerçekleştirdiği ve 2011'den bu yana ilk ortak müdahale olan yen alım turlarının ardından geldi. Bu müdahale, Japon para biriminin dolar karşısındaki 1986'dan bu yana en düşük seviyelerinden çıkıp yükselmesini amaçlıyordu.

Reuters'in piyasadaki bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Japon hükümeti Perşembe günü New York işlem saatlerinde dolar karşılığında yen satın alırken Japonya Merkez Bankası verileri ise yenin değerini desteklemek için 58,97 milyar dolara kadar satış yapıldığını gösteriyor.

Tokyo'nun ilk müdahalesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Cuma günü para politikasını sabit tutma kararı alırken, yakında faiz oranlarını artırma olasılığının yüksek olduğunu belirtmesinden saatler önce geldi. ABD ile faiz oranları arasındaki giderek genişleyen fark, özellikle de Fed'in daha şahinvari bir duruşa geçmesiyle, doların yen karşısında yükselişinde önemli bir faktör oldu.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın merkez bankasının kararıyla ilgili basın toplantısı düzenlemesinden kısa bir süre sonra, yenin yükselişe geçmesi, Tokyo'nun bir başka yen alım müdahalesinde bulunduğuna dair piyasaların şüphelenmesine yol açtı.

Katayama'nın en üst düzey döviz diplomatı Atsushi Mimura'nın, Cuma günü yenin değer kazanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Döviz politikasından sorumlu yetkili olarak, ileriye dönük bir şekilde para politikasıyla yakın koordinasyon içinde hareket etmek istiyorum" diye belirtmesi, Maliye Bakanlığı ile Japonya Merkez Bankası'nın zayıf yen ile mücadele etmek için el ele çalıştığını gösteriyor.

Reuters'e konuyla ilgili bilgi veren kaynaklardan birine göre, ABD Hazine Bakanlığı da Cuma günü bir dizi bankaya yen piyasasına müdahale edebileceğini ve gelecekteki eylemlere hazır olmaları gerektiğini bildirdi.

Geçen hafta yenin kendisine göre çok düşük değerde göründüğünü söyleyen Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Cuma günü yapılan kabine toplantısında "Yapılacaklar" başlığının altında "5-10 milyar dolar değerinde Japon Yeni (JPY) satın alın" cümlesinin yazıldığı bir not defteri taşıdığı Reuters tarafından yayınlanan bir fotoğrafta görüldü.

ABD TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ YÜKSELİŞE İLİŞKİN ENDİŞELER

İki ülke arasındaki koordinasyonun bir başka göstergesi olarak, Maliye Bakanlığı, X platformu üzerinden nadiren İngilizce dilinde yayınladığı paylaşımlardan birinde, geçici dolar likiditesi sağlayan Fed'in geri satın alma tesisine erişim de dahil olmak üzere "piyasa likidite ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir araç yelpazesine" sahip olduğunu belirtti.

2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında piyasaları istikrara kavuşturmak amacıyla uygulamaya konulan Fed mekanizması, Japonya'nın ABD Hazine tahvillerini doğrudan satmadan dolar likiditesini artırmasına olanak tanıyarak, Tokyo'nun müdahale için finansman baskısını potansiyel olarak hafifletebilir.

Uzmanlar, Japonya'nın yen alım müdahalesine devam etme konusunda kısıtlamalarla karşılaşabileceğini, zira bu tür bir müdahaleyi finanse etmek için elindeki devasa Hazine tahvillerini satmasının ABD borçlarında satış dalgasına yol açabileceğini ve ABD tahvil getirilerinde istenmeyen bir artışa neden olabileceğini belirttiler.

Bazı analistler ise, Japonya-ABD iş birliğine yönelik işaretlerin, Washington'ın yükselen Hazine tahvil getirilerine ilişkin endişesinden kaynaklandığını ve Tokyo'nun yen ile Japon devlet tahvillerinde yaşanacak satış dalgasını önleyememesi durumunda bu vaziyetin daha da kötüleşebileceğini düşünüyor.

Eski Japonya Merkez Bankası yetkilisi Nobuyasu Atago, Reuters'e verdiği demeçte, "Hem ABD hem de Japonya, enflasyonun hızla yükselmesi ve merkez bankalarının geride kalması riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle iş birliğinin faydalarını görüyorlar." dedi.

Japonya Ekonomi Bakanı Minoru Kiuchi, yükselen Japon devlet tahvili getirilerine ilişkin endişelerini vurgulayarak, hükümetin piyasalarla iletişimi güçlendirmek için çabalarını artıracağını bildirdi.

Genişletici mali ve para politikalarının savunucusu olarak bilinen Kiuchi, bir televizyon programında, "Japonya'nın mali sürdürülebilirliğine yönelik piyasa güvenini korumak çok önemli" diye belirtti.