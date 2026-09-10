Japonya yeniden faiz artırabilir

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Kazuyuki Masu, temel enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşması nedeniyle merkez bankasının politika faizini artırmaya ve parasal genişlemeyi ayarlamaya devam edeceğini söyledi.

Fukui'de yaptığı konuşmada, faiz artırımlarının hızının Temmuz ayındaki temel senaryoya doğru ilerlemeye ve ham petrol, yapay zeka kaynaklı talep ve döviz hareketlerinden kaynaklanan risklere bağlı olacağını belirtti.

Masu, İran durumuyla bağlantılı olarak artan yakıt ve kimyasal maliyetlerinin, dağıtım ve diğer giderleri artırarak geçici olmaktan öteye geçebileceği konusunda uyardı. Gıda fiyatları da artan yerel lojistik, nakliye ücretleri ve ithal gübre nedeniyle baskı altında olup, kalıcı enflasyon endişesini artırıyor.

Son faiz artırımlarının firmaların finansman talebini azaltmadığını, aksine arttığını, ancak kurumsal yatırımlarda aşırı ısınma riskinin devam ettiğini sözlerine ekledi. Genel olarak hane halklarının net varlık fazlası bulunduğunu, ancak genç borçluların daha güçlü ücret artışına rağmen daha ağır konut kredisi yükleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.