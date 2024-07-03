Japonya'da 20 yılın ardından ilk kez yeni banknot tedavüle sokuldu

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), Tokyo'nun Nihonbaşi bölgesindeki merkez ofisinde, yeni Japon yeni banknotlar tanıtıldı.



BoJ Başkanı Ueda Kazuo'nun ev sahipliğindeki tanıtım töreninde yeni 1000, 5 bin ve 10 bin Japon yeni banknotlar sergilendi.



Ueda, diğer Asya ülkelerine oranla Japonya'da "nakitsiz ödemelerin daha düşük seyrettiğine" dikkati çekti.



Nakitin güvenilir ödeme yöntemi olarak Japonya'nın geleceğinde rol oynayacağını kaydeden Ueda, yeni banknotların ekonomide "etkileşimi artırıcı" görev üstleneceğini kaydetti.



BoJ ilk aşamada 1,6 trilyon yen (9,9 milyar dolar) değerinde yeni banknotu dolaşıma sokmayı planlıyor.



2004 yılı sonra ilk kez piyasaya sürülen Yen banknotlarda, yerel dildeki "kanji" karakterli sayılar, kolay okunması için daha büyük puntolarda basıldı.



Hükümete bağlı Ulusal Baskı Bürosu (NPB), Japon yeni banknotlarında ilk kez 3D hologram teknolojisi kullanıldığını duyurdu.



"Sahteciliğin önlenmesi" amacıyla kullanılan 3D hologram teknolojisi sayesinde oluşturulan yeni tasarımla güvenliği ve kullanılabilirliğin artırılması hedefleniyor.



Yeni 10 bin yenlik banknotun ön yüzünde Japon sanayisinin kurucularından "Eiiçi Şibusawa", arka yüzünde Tokyo tren istasyonu binası yer alıyor.



5 bin yenlik banknotun ön yüzünde ise Japon kadınlarının eğitiminde öncü rol oynayan ve "Tsuda Universitesi" kurucusu "Umeko Tsuda", arka yüzünde mor salkım çiçeği bulunuyor.



Yeni 1000 yenlik banknotu ön yüzünde bakteriyolog "Şibasaburo Kitasato", arka yüzünde ise Japon Ukiyo-e resim sanatının ünlü "Kanagawa'daki Büyük Dalga" eseri yer alıyor.