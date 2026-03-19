Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk, faiz değişmedi

Japonya Merkez Bankası, Mart 2026 toplantısında kısa vadeli faiz oranını yüzde 0,75'te sabit tutarak, borçlanma maliyetlerini Eylül 1995'ten bu yana en yüksek seviyede tuttu. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasından saatler sonra açıklanan bu karar, küresel temkinli duruşu pekiştirdi.

Dünkü karar geniş çapta bekleniyordu ve 8'e 1 oyla kabul edildi; Hajime Takata ise faizin yüzde 1'e çıkarılması lehine karşı oy kullandı. Politika yapıcılar, Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığı görüşünü savundu ancak Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasının görünümü gölgelediği konusunda uyardı.

Kurul, reel faiz oranlarının önemli ölçüde düşük kaldığını belirterek, büyüme ve enflasyonun öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi durumunda faizleri artırmaya ve parasal desteği ayarlamaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Bu arada, TÜFE enflasyonunun, yükselen ham petrol fiyatlarından kaynaklanan yeni yukarı yönlü baskıyla karşılaşmadan önce geçici olarak yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor. Yetkililer, jeopolitik risklerin, enerji piyasalarının ve küresel ekonomik eğilimlerin Japonya'nın toparlanması ve enflasyon seyri üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, bunların yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.