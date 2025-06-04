Japonya'da büyük korku! Nüfus eriyor

Japon hükümeti, istatistiklerin ilk kez derlendiği 1899 yılından bu yana geçen yıl Japon doğum sayısının ilk kez 700.000'in altına düştüğünü açıkladı.



Sağlık bakanlığı, 2024 yılında Japon vatandaşlarının 686 bin 61 bebek dünyaya getirdiğini ve bu sayının bir önceki yıla göre 41 bin 227 azaldığını açıkladı. Bu sayı dokuz yıldır üst üste düşüyor.



Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, rakamın 2039 yılına kadar 680 bin seviyesine düşmeyeceğini tahmin etmişti.



Bakanlık, bir kadının yaşamı boyunca sahip olması beklenen çocuk sayısının geçen yıl 2023'e göre 0,05 puan azalarak 1,15 ile rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.



Ülkedeki ölüm sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 29 bin 282 artarak 1 milyon 605 bin 298 oldu ve rekor seviyeye ulaştı.



Sonuç olarak, genel nüfus düşüşü 919 bin 237 ile şimdiye kadarki en büyük düşüşü gösterdi.



Bakanlık doğumlardaki düşüşü genç nesillerin azalmasına ve insanların daha geç yaşlarda evlenip çocuk sahibi olma eğilimine bağlıyor. Bakanlık, doğumlarda yıllar süren keskin düşüşler nedeniyle bir kriz duygusu yaşadığını ve bunu durdurmak için önlemler almaya devam edeceğini ifade etti.