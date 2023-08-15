Japonya'da büyüme ikinci çeyrekte beklentiyi aştı

Japonya ekonomisi, coronavirüs salgını sonrası yavaşlayan tüketici harcamalarına rağmen otomobil ihracatının canlanmasından ve turizmden destek bularak ikinci çeyrekte tahminlerin üzerinde büyüdü.



Japonya ekonomisi nisan-haziran döneminde geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 6, önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,5 büyüdü. Reuters anketine göre ekonominin yüzde 0,8 büyüdüğü tahmin ediliyordu.



Japonya ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinden beri en hızlı büyümesini kaydetti. Ekonomi, birinci çeyrekte yüzde 3,7 büyümüştü.



Japonya'nın ihracatı, otomobil ihracatından ve turizmden destek bularak ikinci çeyrekte yüzde 3,2 yükseldi.

