Japonya'da deprem faiz beklentilerini değiştirdi

Japonya'da 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli deprem, para politikasına yönelik beklentileri etkiledi.



Negatif faiz uygulayan son ülke olan Japonya, 2023 yılının son günlerinde para politikasında değişiklik sinyali vermişti. Buna rağmen yeni yılın ilk gününde yaşanan deprem, ultra gevşek para politikasının devam edeceği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) negatif faiz politikasının yakın zamanda sona erdirebileceği bekleniyordu.



Morgan Stanley MUFG Securities Co, BOJ'un depremin ekonomik etkilerini değerlendirmek için mevcut politikayı koruyacağını öngörüsünde bulundu. Finansal hizmetler şirketi analistleri, bankanın nisan ayına kadar yeni bir faiz hamlesi yapmayacağını ifade etti.



Mizuho Bank ise yabancı yatırımcıların ocak ayında negatif faizin sona ereceği beklentilerine dikkat çekti. Bankanın analizinde negatif faiz politikasının 2024'ün ilk yarısında sona ermesinin şüpheli olduğuna vurgu yaptı. Daiwa Securities ise negatif faizden çıkış için nisan ayını işaret etti. BOJ'un fazi yükseltme olasılığının artmasının Japon yeni üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.