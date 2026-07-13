Japonya'da emeklilik sisteminde değişiklik, kimler etkilenecek?

State Street ve Legal & General gibi küresel varlık yöneticileri, Japonya 'nın devlet emeklilik fonlarının daha fazlasını yerel varlıklara yönlendirme hedefi belirlemesinin ardından, para yönetimi ücretlerinde on milyonlarca dolarlık potansiyel bir kayıpla karşı karşıya kalabilir.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin ülkenin devasa devlet emeklilik fonlarını, yerel varlık yatırımlarını "önemli ölçüde" artıracak şekilde yönlendirmeyi hedeflediğini söylemesinin ardından, yatırımcılar milyarlarca doların Japon piyasalarına kaydırılabileceğine yönelik iddialarda bulundular.

Şu anda yabancı fon yöneticileri, dünyanın en büyük emeklilik fonu olan ve 1,8 trilyon dolarlık varlığa sahip Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun (GPIF) yaklaşık 930 milyar dolarlık yurtdışı yatırımının neredeyse tamamını yönetiyor.

GPIF, uluslararası yatırımlarını neredeyse tamamen 35 harici yöneticiye emanet etti ve bu yöneticiler, Mart 2025'te sona eren yılda toplamda yaklaşık olarak 21 milyar yen (129,57 milyon dolar) yönetim ücreti kazandı.

Büyük varlık sahiplerindeki yönetici seçimlerini takip eden Broadridge'in Asya-Pasifik büyüme çözümleri başkanı Yoon Ng, Reuters'e verdiği demeçte, "Yabancı pasif yöneticiler biraz baskı altında kalabilirken, aktif Japon yöneticiler bundan fayda sağlayabilir" dedi.

State Street ve Legal & General dahil olmak üzere on altı harici yönetici, GPIF ile yerel yetkiye sahip değil; bu durum, yabancı portföylerin azaltılması halinde mega emeklilik fonu için yönettikleri varlıkların küçülmesine yol açabilir.

GPIF varlıklarını yöneten bir firmanın kıdemli küresel fon yöneticisi, Reuters'e verdiği demeçte, "Daha fazla ayrıntı bekliyoruz, ancak resmi bir direktif gelirse, daha karlı olan yabancı yatırım işimizi kaybedebiliriz" diyerek, yabancı hisse senetlerinin veya alternatif varlıkların potansiyel olarak azaltılmasına işaret etti.

Reuters'ın emeklilik fonunun son açıklamalarına ilişkin analizine göre, Asset Management One, Fidelity Investments ve Resona Asset Management, GPIF için önemli miktarda aktif Japonya içi yatırım stratejisi yürüten fon şirketleri arasında yer alırken, yeni bir tahsis stratejisi kapsamında daha fazla pay alabilirler.

GPIF, Mart 2025'te sona eren mali yılında yabancı hisse senedi yöneticilerine ortalama yüzde 0,03 yönetim ücreti ödedi; bu oran, yerli hisse senetleri ve tahvillerin yönetimi için ödenen ortalama ücretin üç katıdır. Yabancı tahvillerin yönetimi için ise ortalama yüzde 0,01 ila yüzde 0,02 arasında ücret ödedi.

Emeklilik fonunun son yıllık raporunda yer alan verilere göre, BlackRock BLK.N, Mart 2025 itibarıyla GPIF'in denizaşırı hisse senedi ve tahvil varlıklarında 35,7 trilyon yen (220,28 milyar dolar) ile emsalleri arasında en büyük paya sahipken, onu 18,9 trilyon yen ile State Street Investment Management ve 15,3 trilyon yen ile Legal & General Asset Management takip ediyor.

GPIF, Japon hükümeti tarafından belirlenen getiri hedeflerini dikkate almak üzere yönetim kurulu tarafından yapılan çok sayıda görüşme turunu içeren bir süreçle, portföy dağılımını beş yılda bir belirler.

GPIF sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, mevcut varlık dağılımının Nisan 2025'ten itibaren beş yıl boyunca geçerli olacağını ve fonun portföyü yıllık olarak uygun şekilde değerlendirdiğini belirtti.

GPIF, BlackRock, State Street ve Legal & General, dış yöneticiler üzerindeki etkilere dair herhangi bir yorumda bulunmadı.

AŞAMALI HAREKETLER

Yoon Ng, mali sorumluluklar, piyasa etkisi ve geçiş maliyetleri göz önüne alındığında, dış yöneticilerin ani ve toptan bir şekilde görevden alınmasının olası olmadığını düşünüyor.

Fon yöneticisine göre, piyasa etkisinin ortaya çıkması muhtemelen aylar sürecek, çünkü emeklilik fonu bir görevi sona erdirmek için genellikle bir ila üç aylık bir bildirim süresi gerektiriyor.

Hükümet görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar Reuters'e, Japonya'nın devlet emeklilik fonlarının hedef varlık dağılımlarını değiştirme konusunda acil bir planı olmadığını, ancak yerel yatırımları artırmak için mevcut izin verilen aralıklar içinde çalışabileceğini söyledi.

Yıllık raporun gösterdiği üzere, yurtdışı getirilerindeki artışın etkisiyle, emeklilik fonu, yerel ve uluslararası varlıklar arasında yaklaşık yüzde 25'lik eşit dağılım modelini korumak için geçen yıl yaklaşık 26 milyar dolarlık yabancı hisse senedi sattı.

Ng "Asıl soru, siyasi baskının GPIF'in karada ve denizde yapılan tahsisat arasındaki yarı yarıya oranındaki düzenlemesinde resmi bir revizyona yol açıp açmayacağıdır." ifadesini kullandı.