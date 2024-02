Japonya'da en büyük 3 finans şirketi net karını en yüksek seviyeye çıkardı

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial firmaları Nisan-Aralık 2023 net karlarını duyurdu.



Buna göre Mitsubishi UFJ, 9 aylık dönemde net karını önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 280 artışla 1,29 trilyon yen (8,7 milyar dolar) çıkardı.



Sumitomo Mitsui FG yüzde 3,5 artışla 793 milyar yene (5,3 milyar dolar); Mizuho Financial yüzde 18 artışla 642 milyar yene (4,3 milyar dolar) yükseltti.



Ülkenin en büyük üç finans şirketinin her birinin, bir mali yılın nisan-aralık dönemi net karlarını şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştırdığı aktarıldı.



Japon firmalar, 9 aylık periyot kapsamlı artan kredi taleplerinin, rekor seviyeye erişen dönemsel net karlara yönelik olumlu etki ettiğini bildirdi.