Japonya'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

İlişkili Haberler Japonya ekonomisi yüzde 1,2 küçüldü

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gevşek para politikasını sürdürmesiyle enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı.



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla beklentileri aştı.



Japonya'da enflasyon böylece İran-Irak savaşından kaynaklanan Orta Doğu krizinin ham petrol arzını kesintiye uğrattığı ve enerji fiyatlarında artışı tetiklediği Şubat 1982'den bu yana en büyük artışı kaydetti.



Değişken taze gıda fiyatlarının dahil edilmediği ancak petrol ürünlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyatları endeksindeki artış, enflasyonun art arda yedinci ayda BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi.



Ancak ekonomistler, BOJ'un dünya genelindeki faiz artırım trendine katılmasını beklemiyor çünkü BOJ bu yılki enflasyondaki artışın maliyet kaynaklı olduğunu ifade ediyor ve ithalat maliyetlerinin azalmasıyla ortadan kalkmasını öngörüyor.

