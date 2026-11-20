Japonya'da yıllık enflasyon oranı , bir önceki aya göre yüzde 2,1'den Ekim 2026'da yüzde 2,3'e yükselerek Kasım 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Giyimde (yüzde 1,4'e karşı Eylül ayında yüzde 1,2), sağlık hizmetlerinde (yüzde 2,9'a karşı yüzde 2,8), eğlencede (yüzde 4,1'e karşı yüzde 3,9) ve çeşitli kalemlerde (yüzde 1,4'e karşı yüzde 1,2) fiyat artışı hızlandı. Doğalgaz enflasyonu keskin bir şekilde yükseldi (yüzde 5,8'e karşı yüzde 2,4) ve elektrik fiyatları 11 ay sonra ilk kez arttı (yüzde 1,4'e karşı yüzde - 2,4), bu da yaz enerji sübvansiyonlarının sona ermesinin ardından kış talebinin artmasını yansıtıyor.

Konut enflasyonu sabit kaldı (yüzde 1,1), ulaşım (yüzde 2,4'e karşı yüzde 2,5) ve ev eşyalarında (yüzde 6'ya karşı yüzde 6,5) ise hafifledi. Gıda enflasyonu geriledi (yüzde 2,7'ye karşı yüzde 2,8), bu da Ocak 2022'den bu yana en düşük seviye. Eğitim fiyatları ise deflasyonda kaldı (yüzde -3,8'e karşı yüzde -3,8). Taze gıda hariç çekirdek enflasyon , Eylül ayındaki yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükselerek Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerine ikinci ay üst üste çıktı. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,5 artarak Eylül ayındaki yüzde 0,4'lük artıştan yükseldi ve Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.