Japonya'da enflasyon sekiz yılın zirvesinde

Japonya'da artan enerji maliyetleri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aşırı gevşek para politikası enflasyonun yükselmesine sebep oldu.



Çekirdek tüketici fiyatları eylülde sekiz yılın yeni zirvesi olan yüzde 3'e yükselerek, BOJ'in devam ettirme kararı aldığı aşırı gevşek para politikası için büyük bir sınav oluşturdu.

Çekirdek tüketici fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla beklentilere paralel olarak yüzde 3'e yükseldi. Çekirdek tüketici enflasyonu hesaplamalarına keskin fiyat hareketleri görülen gıda fiyatları dahil edilmezken, enerji maliyetleri ediliyor.

Yenin 32 yılın dip seviyesini görmesi de ithalat maliyetlerini yükseltmeye devam etti.



Enflasyon verisi, aşırı düşük faiz oranlarını koruyarak zayıflayan ekonomisini de desteklemeye çalışan merkez bankasının içinde kaldığı ikilemi gösteriyor.

Merkez bankasının tutumu yende istenmeyen bir değer kaybının kuvvetlenmesine neden oluyor.

