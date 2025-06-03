Japonya'da enflasyon ve faiz denklemi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının ekonomik büyümenin ve fiyat artışlarının yeniden hızlanacağına yeterince ikna olduğunda faiz oranlarını artıracağını söyledi.



Ueda, gıda fiyatlarındaki son artışın, artan hammadde maliyetleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığı için muhtemelen yavaşlayacağını söyledi. Buna karşılık, temel enflasyonun bir durgunluk döneminden sonra yeniden hızlanacağını öngördü.



Fiyat görünümüne ilişkin belirsizlik ve ABD ticaret politikasının etkileri göz önüne alındığında, BOJ'un para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin önceden belirlenmiş bir fikre sahip olmaktan kaçınması gerektiğini savunan Ueda, "Ekonomi ve fiyatlar tahminlerimiz doğrultusunda hareket ederse, ekonomik ve fiyat durumlarındaki iyileşmeye bağlı olarak faiz oranlarını artırmaya devam edeceğiz. Ancak yurt içi ve yurt dışı ekonomik, fiyat ve finansal piyasa gelişmelerini yakından izlemek ve her ülkenin ticaret politikaları üzerindeki belirsizlikler son derece yüksek olmaya devam ettiği için önceden belirlenmiş fikirler olmadan karar vermek önemlidir" dedi.