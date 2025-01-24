Japonya'da faiz 17 yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini 2008'de yaşanan küresel mali krizden bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.

Banka, artan ücretlerin enflasyonu hedef seviyesi olan yüzde 2 civarında sabit tutacağına güven duyduğunu göstermiş oldu.



BOJ, bu karar ile geçen yıl temmuz ayından bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.



Faiz kararı dünyanın dört bir yanındaki merkez bankası yetkililerini muhtemelen diken üstünde tuttuğu ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden birkaç gün sonra açıklandı.



BOJ, bugün sona eren iki günlük para politikası toplantısında kısa vadeli politika faizini yüzde 0,25'ten yüzde 0,5'e yükselterek 17 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış oldu.