Japonya’da gıda enflasyonu korkusu

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, artan gıda fiyatlarının halihazırda yüzde 2'lik hedefe yakın olan temel enflasyonu yükseltme riskine karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının faiz artışlarına devam etmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.



Ueda, enflasyon beklentileri ya da halkın gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin algısı yüzde 1,5 ile yüzde 2 arasında seyrettiği için BOJ'un faiz oranlarını düşük tuttuğunu, bu oranın son 30 yılın en yüksek seviyesi olmasına rağmen hala yüzde 2'lik hedefin altında olduğunu söyledi.



Ancak Ueda, gıda fiyatlarındaki yeniden yükselişin, özellikle de pirinç fiyatındaki yüzde 90'lık artışın, sadece manşet enflasyonu değil, genellikle ekonomideki iyileşmelerden ve sıkı bir iş piyasasından etkilenen temel enflasyonu da yükselttiğini söyledi.



"Temel görüşümüz gıda fiyat enflasyonunun etkilerinin azalmasının beklendiği yönünde" diye konuşan Ueda, "Bununla birlikte, temel enflasyonun birkaç yıl öncesine göre yüzde 2'ye daha yakın olduğu göz önüne alındığında, gıda fiyat enflasyonunun temel enflasyonu nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.



BOJ'un ticaret politikası belirsizlikleri nedeniyle tahminlerini düşürmesine rağmen, 2027 mali yılına kadar uzanan tahmin ufkunun ikinci yarısında temel enflasyonun kademeli olarak yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesini beklediğini vurgulayan Ueda, "Gelen veriler temel senaryoya daha fazla güven duymamızı sağladığı ölçüde, ekonomik faaliyet ve fiyatlar iyileştikçe, faiz oranlarını artırarak parasal gevşemenin derecesini gerektiği gibi ayarlayacağız" ifadelerini kullandı.