Japonya’da işler tersine döndü! Faiz artırımı olabilir

Japonya'da çekirdek enflasyonu Nisan ayında iki yıldan uzun bir sürenin en hızlı yıllık artışını göstererek yılsonuna kadar yeni bir faiz artırımı ihtimalini yükseltti.

Veriler, Japonya Merkez Bankası'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan büyüme rüzgarlarına karşı kalıcı gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat baskılarını dengeleme çıkmazının altını çiziyor.

Taze gıdayı hariç tutan ancak petrol fiyatlarını içeren çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak yüzde 3,4'lük piyasa tahminlerini aştı ve Mart ayındaki yüzde 3,2'lik artıştan hızlandı.

Bu aynı zamanda Ocak 2023'teki yüzde 4,2'lik artıştan bu yana endeksin en hızlı yıllık büyüme hızı oldu ve üç yıldan uzun bir süredir merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretti.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "Temel enflasyon, devlet lisesi harçlarının düşürülmesine rağmen Nisan ayında güçlü kalmaya devam etti. Bizim görüşümüz, ABD ticaret gerilimlerinin BOJ'u bu yıl faiz artırmamaya zorlayacağı yönündeki baskın piyasa görüşünün aksine, enflasyondaki kalıcı gücün (BOJ'u) Ekim ayında bir kez daha faiz artırmaya ikna edeceği yönünde" dedi.

BOJ tarafından talep kaynaklı fiyat baskısının daha iyi bir göstergesi olarak incelenen yakıt ve taze gıdayı dışarıda bırakan bir başka endeks, Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdi. Mart ayındaki yüzde 2,9'luk artıştan sonra hızlandı.

Gıda enflasyonu Mart ayındaki yüzde 6,2 seviyesinden Nisan ayında yüzde 7'ye yükselerek Japonya'nın yeni mali yılının Nisan ayında başlamasıyla birlikte birçok şirketin fiyatlarını artırdığına işaret etti. Pirinç fiyatı geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 98,6 artarken, çikolata fiyatı yüzde 31 arttı.

Veriler, hizmet sektörü enflasyonunun Mart ayındaki yüzde 1,4'e kıyasla Nisan ayında yüzde 1,3 ile daha ılımlı olduğunu ve şirketlerin artan işgücü maliyetlerini yansıtmakta yavaş kaldığını gösterdi.

BOJ geçtiğimiz yıl on yıl süren devasa teşvik programını sona erdirdi ve Ocak ayında Japonya'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefini kalıcı olarak tutturmanın eşiğinde olduğu görüşüyle kısa vadeli faiz oranlarını yüzde 0,5'e yükseltti.

Merkez bankası faiz oranlarını daha da yükseltmeye hazır olduğunun sinyallerini verirken, Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomik yansımaları bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin kararları karmaşık hale getirdi.