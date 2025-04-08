Japonya'da pirinç krizi: Kıtlık paniği başladı

Japonya'da acil durum rezervlerinin piyasaya sürülmesine karşın pirinç fiyatları hızla artmaya devam ediyor.



Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretimi, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilendi.



Bunun üzerine Tokyo hükümeti, üretimdeki düşüş nedeniyle artan fiyatları dengelemek amacıyla şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürdü.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor.



Hükümetin piyasadaki arzı arttırmaya yönelik hamlesine rağmen, "pirinç kıtlığı algısı ve yüksek toptan fiyatların", fiyat düşüşünü engellediği tahmin ediliyor.



Hükümet verilerine göre, ülkede 60 kilogramlık bir çuvalın ortalama fiyatı, iki yıl öncesine göre yüzde 55 artarak 160 dolara yükseldi.

"STOKLAR YETERSİZ"



Yaklaşık bir asırdır faaliyet gösteren bir pirinç dükkanının sahibi Hattori Jun, devlet televizyonu NHK'ye verdiği demeçte piyasaya sürülen üründen faydalanamadıklarını ve stoklarının yetersiz olduğunu belirtti.



Her gün pirinç pahalılığından şikayet edildiğini ifade eden Hattori, dükkanındaki fiyatların kıtlık başlamadan önceki ortalamanın 3,5 kat üstüne çıktığını aktardı.



Hattori, tüm dükkanların zam yapmaya devam ettiğini kaydederek, satılan pirinç çeşitlerinin de azaldığını söyledi.



Japon hükümeti daha önce, 2011'deki depremde 40 bin ton, 2016'daki depremde de yaklaşık 90 bin ton acil durum pirinç rezervlerini satışa sunmuştu.