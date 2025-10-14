Japonya'da siyasi istikrarsızlık borsayı vurdu

Nikkei 225 Endeksi tatil sonrası işlemlerde yüzde 1 düşerek yaklaşık 47 bin 590'a gerilerken, daha geniş Topix Endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3 bin 175'e geriledi. Japon hisseleri, siyasi belirsizliğin piyasa duyarlılığını etkilemesi ve "Takaichi ticareti" olarak adlandırılan işlemin bozulmasıyla ikinci seansta da düşüş yaşadı.



Cuma günü Japonya'nın Komeito partisi, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki iktidar koalisyonundan ayrıldığını duyurdu. Bu açıklama, Sanae Takaichi'nin politikalarına yönelik artan şüpheciliği yansıtıyor ve bir sonraki başbakan olma yolunu zorlaştırıyor. "Takaichi ticareti", mali genişleme beklentileri ve gecikmiş faiz artışları tarafından yönlendirilmişti ve bu da yenin zayıflamasına, hisse senedi kazançlarına ve daha dik bir getiri eğrisine yol açmıştı. Başlıca düşüş gösterenler arasında SoftBank Group (-yüzde 1,6), IHI Corp (-yüzde 0,5), Mitsubishi UFJ (-yüzde 0,9), Kawasaki Heavy Industries (-yüzde 1) ve Sumitomo Mitsui (-yüzde 1,3) yer aldı.