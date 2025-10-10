Japonya'da tahvil faizi yükseliyor

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, yatırımcıların yeni siyasi gelişmeleri ve bunların Japonya Merkez Bankası'nın politika yolu üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmesiyle, yüzde 1,7'nin hemen altında kalarak 8 Ekim'de ulaşılan 17 yılı aşkın süredir en yüksek seviyesi olan yüzde 1,705'e yakın seyretti.



Liberal Demokrat Parti'nin uzun süredir koalisyon ortağı olan Komeito, yeni LDP Başkanı Sanae Takaichi'nin siyasi bağışlar konusundaki önerisini reddetmesinin ardından iktidar bloğundan ayrılacağını açıkladı.



Bu ayrılık, 26 yıllık ittifaka son verirken, LDP'yi Takaichi'yi başbakan olarak onaylamak için muhalefet desteği aramaya zorluyor ve bu da genişlemeci politika gündemini potansiyel olarak karmaşıklaştırıyor.



Parasal cephede, yatırımcılar, Takaichi'nin seçilmesinden bu yana yenin ABD doları karşısında yüzde 3,5 değer kaybetmesi ve ithalat kaynaklı enflasyonu daha da körükleyebilmesi nedeniyle, Japonya Merkez Bankası'nın 30 Ekim gibi erken bir tarihte olası bir faiz artışına bahislerini artırdı. Bu beklentilere ek olarak, veriler toptan eşya fiyatlarının Eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,7 arttığını ve yüzde 2,5'lik artış tahminlerini aştığını gösterdi.