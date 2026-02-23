Japonya'dan dev nadir toprak elementi hamlesi. Hedefi denizlere çevirdi

Japonya, füzeler, radar sistemleri ve insansız hava araçları için hayati önem taşıyan metaller üzerindeki Çin'in hakimiyetini gevşetmek amacıyla okyanus tabanından nadir toprak elementleri çıkarmaya yönelik iddialı bir girişime başlıyor.

Financial Times 'ın haberine göre Japonya Çin'den sonra nadir toprak elementine en çok ihtiyacı olan ülke konumunda bulunuyor. Pekin, stratejik minerallerin tedarik zincirine hakim olup , madenciliğin yüzde 60'ını ve rafinasyon ile mıknatıs üretiminin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyor.

Nadir toprak elmentlerinde yerli üretime yönelmek isteyen Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, seçim zaferinin ardından kritik mineraller bakımından ABD ve AB ile birlikte işbirliği ticaret bölgesi önerdi.

Deniz dibi madenciliğinin, ülkelerin elektrikli araç bataryalarında ve savunma sanayinde kullanılan kritik mineralleri güvence altına almalarına yardımcı olma potansiyeline yönelik küresel ilgiyi arttırıyor.

Projeye dair açık denizlerde petrol çıkarma projesinin neredeyse iki katı derinlikle arama çalışması yapılması ve halihazırda harcanan 255 milyon dolar tutarındaki parayı da sorgulatıyor.

Derin deniz madenciliğiyle maden çıkarılması mümkün olsa bile, Japonya'nın ham mineralleri ayırmak ve arıtmak için yeni bir süreç geliştirmesi ve nadir toprak elementlerinden mıknatıs üretimini güçlendirmesi gerekecek.