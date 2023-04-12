Japonya'dan "gevşeme" adımlarına devam

BOJ'un başkan yardımcısı Shinichi Uchida, BOJ'un ekonomiyi ve ücret artışlarını desteklerken, yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için para politikasını gevşetmeye devam edeceğini açıkladı.



Uchida söz konusu açıklamaları Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarına katılmak üzere Washington'da olan BOJ başkanı Kazuo Ueda adına katıldığı toplantıda yaptı.



Yıllarca deflasyonla, yani fiyatların genel düzeyinde sürekli bir düşüş yaşanması sorunuyla uğraşmış Japonya, kalıcı enflasyonu dizginlemek için parasal sıkılaştırma yapan gelişmiş ekonomilerin aksine, yüzde 2'lik enflasyon hedefini istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde tutturmak için ücretlerdeki artışların devam etmesini bekliyor ve parasal gevşeme yapıyor.



Ancak bazı analistlere göre bu yıl büyük şirketlerin yaptığı büyük ücret zamlarından sonra özel tüketim harcamalarının artmasıyla enflasyonun yüksek seviyede kalma olasılığı arttı.

