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Japonya'dan para politikasında değişiklik sinyali

Negatif faiz uygulayan son ülke Japonya'dan para politikasında değişiklik sinyali geldi.

Japonya'dan para politikasında değişiklik sinyali

Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, fiyat istikrarı hedefine ulaşılması durumunda politikasında değişiklik yapabileceklerini açıkladı.

Ekonomik ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizliklere dikkat çeken Ueda, politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmediğini açıkladı. Ueda, şirketlerin ücret ve fiyat belirleme davranışlarını dikkatle inceleyeceklerini belirterek, para politikasına uygun bir şekilde karar vereceklerini kaydetti.

NEGATİF UYGULAYAN SON ÜLKE

Japonya'da enflasyon bir yıldan uzun süredir hedef seviyelerin üzerinde izleniyor. BOJ'un gelecek yıl kısa vadeli faiz oranlarını negatif bölgeden çıkarması bekleniyor. Japonya'da enflasyon kasım ayında yüzde 2,8 olarak açıklanmıştı.

BOJ, aralık ayında ultra gevşek para politikasına sürdürmeye devam etmişti. Banka, politika faizini eksi yüzde 0,1 olarak sabit bırakmış ve negatif faiz uygulayan son ülke ünvanını sürdürmüştü.


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