Japonya'dan para politikasında değişiklik sinyali

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, fiyat istikrarı hedefine ulaşılması durumunda para politikasında değişiklik yapabileceklerini açıkladı.



Ekonomik ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizliklere dikkat çeken Ueda, politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmediğini açıkladı. Ueda, şirketlerin ücret ve fiyat belirleme davranışlarını dikkatle inceleyeceklerini belirterek, para politikasına uygun bir şekilde karar vereceklerini kaydetti.

NEGATİF FAİZ UYGULAYAN SON ÜLKE



Japonya'da enflasyon bir yıldan uzun süredir hedef seviyelerin üzerinde izleniyor. BOJ'un gelecek yıl kısa vadeli faiz oranlarını negatif bölgeden çıkarması bekleniyor. Japonya'da enflasyon kasım ayında yüzde 2,8 olarak açıklanmıştı.



BOJ, aralık ayında ultra gevşek para politikasına sürdürmeye devam etmişti. Banka, politika faizini eksi yüzde 0,1 olarak sabit bırakmış ve negatif faiz uygulayan son ülke ünvanını sürdürmüştü.





